Мелитополь, 11 апреля, 2022, 02:12 — ИА Регнум. Мелитополь возвращается к мирной жизни. С 11 апреля в городе вновь начнут работать школы и детские сады, — заявила РИА Новости глава города Галина Данильченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Находящийся на юге Запорожской области Украины город Мелитополь находится под контролем подразделений российской армии и ДНР с первого дня Специальной военной операции.

По словам мэра, в Мелитополе «с 4 апреля открылись вузы, техникумы и колледжи. Заработали технические училища. Студенты приступили к занятиям. 11 апреля мы открываем школы и детские садики, для того чтобы дети смогли закончить учебный год, закончить программу обучения и, естественно, перейти в следующие классы».

Ранее Данильченко жаловалась на киевский режим: по ее словам, власти Украины умышленно отключили подачу электроснабжения Мелитополя после начала Специальной операции, без электричества осталось более 250 тысяч человек.

Глава Мелитополя Галина Данильченко является членом партии «Оппозиционный блок», на своем посту она сменила бывшего градоначальника Ивана Федорова.