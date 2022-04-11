Красногорск, , 02:04 — REGNUM Минфин РФ не планирует в 2022 году выходить ни на внешние, ни на внутренний долговые рынки. Об этом глава ведомства Антон Силуанов заявил 11 апреля в интервью газете «Известия».

Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это бессмысленно, потому что стоимость таких заимствований была бы космической», — отметил Силуанов.

Глава Минфина РФ пояснил, что правительство России изменило бюджетную политику, и все доходы, которые поступают в бюджет, включая нефтегазовые и другие, являются источником для расходов и ресурсом для погашения обязательств как внутренних, так и внешних.

«У нас доверие к внешним заимствованиям и, главное, доверие к долларам и евро подорвано», — констатировал Силуанов.

Глава Минфина РФ добавил, что внешний долг России составляет около 20% (4,5–4,7 трлн рублей) от общих объёмов государственного долга, который оценивается в порядка 21 трлн рублей. При этом Силуанов прогнозирует сокращение доли внешнего долга.