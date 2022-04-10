Париж, 11 апреля, 2022, 01:32 — ИА Регнум. Действующему президенту Франции Эммануэлю Макрону предрекают победу во втором туре выборов на пост главы государства, который состоится 24 апреля. Об этом заявляет британский еженедельник The Economist.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Опираясь на некую собственную статистическую и социологическую методику, издание делает вывод, что во втором туре Макрон получит 74% голосов избирателей, а его соперница, кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 26% голосов.

Но, чтобы одержать столь уверенную победу, Эммануэлю Макрону придётся в сжатые сроки получить голоса разочарованных левых и правоцентристов. А также на дебатах 20 апреля не быть снисходительным к Ле Пен, которой нужно показать себя компетентной, отмечает еженедельник.

Издание перечислило промахи нынешней избирательной кампании Макрона. Это запоздалая избирательная кампания — «он был отвлечён европейскими делами». Его обещание поднять французам планку пенсионного возраста с 62 лет до 65-ти также не добавляет ему популярности.

«Господину Макрону не удалось уловить национальные настроения», — констатирует еженедельник.

Тем временем его соперница Мари Ле Пен провела «умную кампанию на низовом уровне, пообещав французам, что она сократит стоимость жизни и цену на бензин, и позировала для фотографий с детьми и животными».

«Она позиционирует себя как успокаивающий, объединяющий лидер Франции, несмотря на программу, которая является антинатовской, пророссийской. Проявив себя как евроскептик, она обещает политику «национальных предпочтений» для французов, когда дело доходит до рабочих мест и жилья, что приведёт её к столкновению с Европейским союзом», — отмечает издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после обработки 81% бюллетеней первого тура голосования, который состоялся 10 апреля, Эммануэль Макрон получил 27,31% голосов избирателей. У лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен — 25,7% голосов. Кто из них станет следующим президентом Франции, станет известно после второго тура голосования, который намечен на 24 апреля.