Дамаск, 11 апреля, 2022, 01:30 — ИА Регнум. Террористы обстреляли из миномётов посёлок Эль-Барка на северо-западе сирийской провинции Хама, которая находится под контролем войск правительства. Об этом 10 апреля сообщило агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Боевики из террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вели миномётный обстрел, находясь в соседней провинции Идлиб из района Джиср-эш-Шугур, где дислоцируются основные силы экстремистов.

В результате нападения пострадали по меньшей мере два мирных жителя, они были доставлены с ранениями в госпиталь. Информация о состоянии раненых не уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД Сирии заявил о законном праве страны ответить на ракетные атаки Израиля в подходящий момент.