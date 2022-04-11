Посёлок городского типа Старомихайловка, ДНР, , 01:25 — REGNUM В результате артиллерийского обстрела поселка Старомихайловка, устроенного ВСУ, погибла женщина 1981 года рождения, — об этом 10 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Обстрел, зафиксированный 9 апреля в 21:20, велся вооруженными формированиями Украины. 4 мины калибра 120 мм были выпущены по населенным пунктам Красногоровка и Старомихайловка.

Гибель женщины произошла по адресу: Старомихайловка, ул. Кирова, 64 «а».