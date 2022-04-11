Москва, , 09:20 — REGNUM В Москве начался приём заявок для участия в новой программе поддержки экспортеров пищевой продукции. Об этом 11 апреля сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Ожидается, что при помощи этих мер столичные компании смогут выйти на китайский рынок и запустить продажи через популярную в КНР онлайн-платформу WeChat. Она представляет из себя универсальную цифровую площадку, которая объединяет функции соцсети, мессенджера, маркетплейса и платежной системы. Число её активных пользователей превышает 1,2 миллиарда человек.

«На этой площадке будет работать магазин «Сделано в Москве». Московский экспортный центр профинансирует размещение там специальных карточек столичных брендов на срок не менее 10 месяцев. Заодно предпринимателям объяснят, как сертифицировать свою продукцию, зарегистрировать товарный знак, провести рекламную кампанию и организовать доставку», — сказала Сергунина.

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