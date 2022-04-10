Киев, 11 апреля, 2022, 00:59 — ИА Регнум. ВВП Украины по итогам 2022 года может сократиться на 45,1%, — об этом говорится в докладе Всемирного банка, посвященного перспективам экономического развития Европы и Туркестана.

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По данным авторов исследования, валовый внутренний продукт Украины к концу года сократится почти в два раза — «примерно на 45,1%». Специалисты обращают внимание, что данный прогноз приблизительный, тяжесть удара по экономике будет зависеть от продолжительности и интенсивности конфликта на Украине.

Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде отметила, что «Украина нуждается в немедленной значительной финансовой поддержке, поскольку изо всех сил пытается сохранить свою экономику, а правительство работает, чтобы поддержать украинских граждан, которые страдают и справляются с экстремальной ситуацией».

Сокращение ВВП России в 2022 году Всемирный банк прогнозирует на уровне 11,2%.

Авторы доклада ВБ сравнили ущерб для экономики региона от вооруженного конфликта на Украине и от пандемии COVID. По их мнению, негативное влияние событий на Украине окажется в два раза более разрушительным, чем от пандемии коронавируса.