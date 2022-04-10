Париж, 11 апреля, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон, по предварительным данным, стал лидером на выборах главы государства после подсчёта 81% бюллетеней. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба МВД Франции.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон vs Марин Ле Пен

После обработки 81% бюллетеней Макрон получил 27,31% голосов избирателей. На втором месте оказалась лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен, за неё проголосовали 25,7% избирателей.

На третьем месте находится лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 19,8% голосов, на четвертом месте — основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур, он набрал 6,87% голосов избирателей.

Всего на пост главы Франции претендовали 12 кандидатов. Второй тур голосования может состояться 24 апреля, в него выйдут два кандидата, за которых в первом туре проголосовало наибольшее число избирателей. Судя по предварительным результатам голосования, во второй тур выходят действующий президент Франции Макрон и кандидат в президенты от «Национального объединения» Марин Ле Пен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Франции назвал второй тур президентских выборов решающим для страны и Европы.