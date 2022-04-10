Вашингтон, 11 апреля, 2022, 00:26 — ИА Регнум. Генетики из США запустили проект по воскрешению мамонтов, которые вымерли десять тысяч лет назад. Об этом сообщает FranceInfo со ссылкой на руководителя компании Colossal Бена Ламма.

Mauricio Antón Мамонты

На сегодня от мамонтов остались лишь скелеты, которые демонстрируют в музеях. Учёные совместно с исследователями Гарвардской медицинской школы намерены воскресить вымерших гигантов примерно через 20 лет. Их стартап собрал уже $15 млн.

Для возрождения мамонта учёные намерены использовать его замороженную ДНК и добавить к ней ген азиатского слона.

«Мамонт, над которым мы работаем, будет размером с африканского слона», — успокоил общественность Бен Ламм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области обнаружили череп степного мамонта.