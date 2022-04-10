Цхинвал, 11 апреля, 2022, 00:22 — ИА Регнум. Во второй тур президентских выборов в Южной Осетии вышли кандидат в президенты лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев и действующий глава государства Анатолий Бибилов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Республика Южная Осетия

Действующий глава Республики поблагодарил всех граждан Южной Осетии за активность в выборах и заявил, что, судя по обработке более 96% бюллетеней, ему предстоит выйти во второй тур голосования вместе с Гаглоевым.

«Выборы проходят в полном соответствии с теми законами, которые действуют на территории Республики Южная Осетия. Таких замечаний, которые бы повлияли на исход выборов, нет», — сказал Бибилов на пресс-конференции в ЦИК Южной Осетии.

В свою очередь, кандидат в президенты Гаглоев отметил, что рассчитывает на честную борьбу с действующим главой Республики Бибиловым во втором туре президентских выборов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что явка на президентских выборах в Южной Осетии составила 82,07%.