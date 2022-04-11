11 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова спикера Госдумы о том, что главе дипломатии ЕС пора расстаться с должностью после публичных пожеланий о продолжении боевых действий на Украине.

Тимур Кондратьев, , 08:00 — REGNUM Заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что после публичных пожеланий о продолжении боевых действий на Украине глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель должен покинуть занимаемый пост, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 11 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

»Впервые согласен с Боррелем. Действительно, только военное решение покончит с нацизмом на Украине», — указывает Михаил А.

Многие пользователи пришли к выводу, что Боррель перешёл все разумные границы и теперь буквально призывает к войне против Российской Федерации.

«Паршивая овца всё стадо портит!» — считает Артём Ф.

«Борель совсем плохой стал… Ему бы в соседней палате с Байденом лежать, а не в дипломатию играть», — поделился своим мнением Святослав С.

Некоторые комментаторы отмечают, что причиной столь запредельной русофобии Борреля может заключаться обида, которую европейский чиновник носит уже целый год.

«Как Борреля унизили в Европарламенте после встречи с Лавровым, так старик и не пришёл в себя. Совсем стыд и совесть потерял. Нет у него воли к сопротивлению против влияния США. Всю Европу сдал», — подметил Виктор С.

Часть людей полагает, что после произнесённых слов Европа должна понести заслуженное наказание в виде прекращения любого взаимодействия с Российской Федерацией, включая отсутствия поставок энергоносителей из России.

«Боррель звучит как баррель — пустая бочка, которой нефть меряют при продаже на бирже. Символично всё. Свободной Европе свободные емкости. И поля для битвы за урожай, хоть какой-то, без удобрений», — пишет Вадим П.

«После таких заявлений любые торговые и дипломатические отношения с Евросоюзом следует прекратить. Они там в своём фашизме уже купаются буквально. Пора нам отказать от таких «партнёров», — призывает Влад А.

Жозеп Боррель (сс) European Parliament

Ряд пользователей указывает на то, что Боррель решил выплюнуть из своего клюва лавровую ветвь и взять на вооружение язык войны.

«Эта прямая угроза нам! Менее суток назад Пентагон сказал, что он увидит поражение России на Украине. Это, по сути, объявление войны. Тут одной отставкой Борреля не обойтись», — отмечает Сергей Е.

«Ну, нехай Боррель достаёт сабельку и скачет на поле боя на деревянной лошадке. Хоть в Мариуполь. Пускай покажет киевскому наркоту, как нужно войну выигрывать», — издевается Артём Л.

Нашлись и те, кто отмечают, что если бы Европа прислушивалась к России, то не было бы у неё тех катастрофических проблем, с которыми она столкнулась.

«Если бы ЕС слушал Володина, то не было бы в Европе никого энергокризиса. Ни одного нашего призыва Запад не услышал. Всё проигнорировал. Только угрожают, прессуют санкциями и напрямую оскорбляют. А от нас — только призывы да жесты доброй воли. Может, пора завязывать с этим?» — задаётся вопросом Татьяна Б.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Напомним, 9 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале о том, что после публичных пожеланий о продолжении боевых действий на Украине глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель должен покинуть занимаемый пост. Володин отметил, что задача Борреля одна — искать решение проблем дипломатическим путём.