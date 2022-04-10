Париж, 11 апреля, 2022, 00:09 — ИА Регнум. Действующий французский президент Эммануэль Макрон рассказал о значимости текущих президентских выборов для Франции и Европы. Соответствующее заявление политик сделал во время общения с журналистами 10 апреля.

Gouvernement français Эммануэль Макрон

«Я прошу всех сограждан вне зависимости от их взглядов поддержать меня во втором туре. Он станет решающим для страны и для всей Европы», — заявил Макрон.

Напомним, что избирательные участки на выборах президента во Франции и в её заморских департаментах Западного полушария открылись утром 10 апреля 2022 года. Вечером того же дня первый тур президентских выборов в стране завершился.