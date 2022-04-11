11 апреля 2022 | Время чтения 8 мин

Владимир Сывороткин, , 07:13 — REGNUM Второй весенний месяц поддержал в Московском регионе мартовскую установку на резкую смену контрастных погодных аномалий и начался с аномального снегопада, который стал для жителей столичного региона наиболее впечатляющим событием. С него и начнем наш корреляционный анализ аномалий погоды и общего содержания озона (ОСО).

Иван Ендогуров. Начало весны. 1890-е

Мощный снегопад обрушил на столицу половину месячной нормы осадков. 3 апреля 2022, 12:12

В Москве сейчас устраняют последствия мощного снегопада, который обрушил на столицу половину месячной нормы осадков. Необычайная редкость, по словам синоптиков, для начала апреля. В прошлый раз город так заметало аж полвека назад. За сутки высота сугробов в Москве достигла 30 сантиметров. На дорогах каша и гололедица. 10 тысяч машин вывели городские власти на уборку снега. А еще на случай перебоев с электроэнергией мобилизовали полторы тысячи аварийных бригад.

Циклон оставил влажный рекордный след в Европейской России

ИА «Метеоновости» / 13:32 Понедельник, 4 апреля

В Кирове в субботу, 2 апреля, циклон ознаменовался снегом, который по мере прохождения теплого атмосферного фронта в ночь на воскресенье сменился переохлажденным дождем , спровоцировав гололед до 4−7 мм. В дневные часы 3 апреля уже дожди во всю старались примять высоту снежного покрова, который все еще держится здесь на высоте более 40 см. В результате стараний 3 апреля в городе был побит дневной рекорд по осадкам, которых выпало за сутки 18 мм, или 46% от месячной нормы, оставив позади рекорд прошлого 2021 года с 14 мм.

Рекордным по осадкам стал 3 апреля в Удмуртии для Ижевска. Здесь предыдущий максимум по осадкам 8,3 мм продержался 50 лет, и вот полувековой рекорд был побит накануне со значением 10 мм, что составило 49% от месячной нормы апреля. Сугробы также немного осели под натиском теплого воздуха, но все еще держатся в районе 60 см.

Снегопад в Москве в апреле 2022 года Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Поскольку аномальная погода первых трех апрельских дней была связана с продвижением атмосферного фронта, зафиксировать которое (продвижение) на одной суточной карте невозможно, приведем сразу четыре карты аномалий ОСО (Рис. 1−4), начиная с карты за 31 марта (Рис. 1). В этот день на крайнем западе Европы сформировалась положительная аномалия ОСО, протянувшаяся от Шотландии до Северной Африки. Центральная ее часть с превышением ОСО до 15% от нормы, расположилась над Францией и Испанией. К востоку от положительной аномалии расположилась обширная отрицательная аномалия ОСО, накрывшая всю Восточную Европу и всю Сибирь. Центр с дефицитом ОСО до 25% накрыл сибирские города Омск, Новосибирск, Красноярск.

Граница разнознаковых аномалий 31 марта протягивалась в меридиональном направлении от полуострова Ютландия до о. Сицилия.

Рис. 1. Аномалии общего содержания озона (ОСО) 31 марта 2022 г. в Северном полушарии

Рис. 2. Аномалии ОСО 1 апреля 2022 г. в Северном полушарии

Рис. 3. Аномалии ОСО 2 апреля 2022 г. в Северном полушарии

Рис. 4. Аномалии ОСО 3 апреля 2022 г. в Северном полушарии

В последующие три дня положительная аномалия стала продвигаться к востоку, центр ее сместился в сторону Средиземного моря (Рис. 2), потом накрыл Италию, Адриатическое море, Сербию, Хорватию… Граница 1 апреля была субмеридиональной, но к 3 апреля изогнулась (Рис. 4) и стала субширотной.

Московского региона пограничная полоса разнознаковых аномалий достигла в ночь с 1 на 2 апреля, когда и начался аномальный снегопад, который продолжался до утра 3 апреля. Аномальные осадки: ливневый снег, ливневые дожди, ледяные дожди, порывы сильного ветра, все эти природные феномены терзали не только Московский, но и более северные регионы Европейской России, подтверждая правоту «озонового» алгоритма генезиса погодных аномалий.

Также в полном соответствии с ним разрастание положительной аномалии ОСО над Западной Европой, свидетельствующее о затухании процесса водородной дегазации, вызвало здесь аномальные холода.

Апрель вступил в Европу с рекордно холодными ночами

ИА «Метеоновости» / 12:32 Понедельник, 4 апреля

Холодом ночи отметились первые апрельские дни в Западной Европе. На северной периферии антициклона при малооблачной погоде в ночь на воскресенье, 3 апреля, в ряде стран были побиты экстремумы минимальной температуры воздуха.

Лидером стала Германия. И не только по количеству антирекордов, которые были зафиксированы в пяти городах, но и по продолжительности. В городе Котбус, расположенном на востоке страны, такого холода не помнят с 1923 года, температура воздуха понизилась до — 5,9 градуса. Самым холодным стал Лейпциг, здесь подморозило до — 6,4 градуса, что на целых три единицы позволило опередить свой же предыдущий рекорд 1963 года. Не намного отстали по величине новых экстремумов Ганновер (— 5,6 градуса) и Бремен (— 4,0 градуса).

В Лондоне ровно 70 лет не припомнят такой холодной ночи для 3 апреля, здесь подморозило до — 1,2 градуса.

Не обошли морозы и Францию. На крайнем западе полуострова Бретань, омываемом Атлантическим океаном, в городе Брест, похолодало до — 2,4 градуса, тем самым сместив рекорд 1956 года.

И Нидерланды не обошла волна холода, в Роттердаме новый минимум — 2,4 градуса сместил рекорд 1984 года.

Особо впечатляющими выглядят рекорды для теплых стран Европы, которые также были подвержены атаке антициклонального холода. В испанском Сан-Себастьяне новый минимум при 0,6 градуса сместил рекорд 1970 года, а в итальянской Флоренции холоднее, чем +1.0 не было с 1967 года.

С 31 марта по 3 апреля южная часть Европейской России находилась в зоне сильно разрушенного озонового слоя (Рис. 1−3), поэтому и здесь господствовала аномальная погода, но уже с обратным знаком, то есть очень теплая, а в некоторых регионах и рекордно теплая.

В России впервые в этом году зафиксированы +30°! 3 апреля 2022 | 13:33

Центр ФОБОС. Мощная волна тёплого воздуха, пришедшая в южную половину Европейской России, стала причиной аномального, а кое-где рекордного повышения температуры [Подчеркнуто нами, В. С.]. Впервые с начала года столбики термометров в некоторых регионах превысили отметку +30°. Так было в Адыгее и на Кубани, на Ставрополье, в Северной Осетии и Чеченской Республике. Ну, а самой тёплой точкой на карте погоды страны стал чеченский Шатой, где воздух прогрелся до +32,6°! Такая ситуация сопровождалась суточными рекордами максимальной температуры воздуха. Среди рекордсменов — 15 населённых пунктов, в том числе Керчь (+21,1°), Урюпинск (+24,1°), Цимлянск (+28,5°), Элиста (+23,2°), Ставрополь (+31,3°), Минеральные Воды (+30,9°), Будённовск (+28,0°), Владикавказ (+30,3°) и другие.

Аномальное тепло господствовало в эти дни и в Каспийском регионе, который 2 и 3 апреля находился в зоне сильно разрушенного озонового слоя, то есть испытывал продувку выбросами глубинного водорода.

Россыпь теплых рекордов в «ореоле» Каспийского моря . 14:03. Понедельник, 4 апреля. ИА «Метеоновости»

Побережье Каспийского моря стало стартовой площадкой для россыпи теплых рекордов, которые разнонаправленными лучиками разошлись по материку. Заток жаркого южного воздуха с территории Ирана и Афганистана, подогрев теплом атмосферные фронты северного циклона , вместе с тем не позволил непогоде вмешаться в стремительный забег весны на территорию Кавказа и Средней Азии.

3 апреля в Махачкале на 7,5 градуса был превышен 70-летний рекорд, здесь прогрелось до +24,1 градуса. В Дербенте вчерашний экстремум на 7,9 градуса превысил экстремум 2009 года, здесь зафиксирован новый максимум дня +23,4 градуса.

В Азербайджане, в Гянджа, в воскресный день прогрелось до +31,1 градуса, что на 3,3 градуса выше максимального значения, продержавшегося с 1950 года. А в Лянкаран на целых 9,7 градуса новый рекорд обошел 1989 год, теперь здесь верхняя планка +28,6 градуса.

На восточном побережье Каспия также «море» рекордов. В Туркмении жара с начала апреля бьет 30-градусные значения — вчерашний день не стал исключением: в Ербенте и Сердаре прогрелось до +33,1 градуса. Не обошлось без рекордов и в Узбекистане: в Жаслык +28,7 тепла, в Чимбай +30,1 жары.

На территории России царицей теплого рекорда стала Астрахань: здесь смещен рекорд 75-летней давности. Воскресный апрельский максимум достиг здесь +25,4 градуса.

Обратим внимание на подчеркнутую нами фразу в первом сюжете, о причине аномального тепла. Сказано очень емко и в общем-то справедливо: причиной аномального повышения температуры воздуха стала мощная волна теплого воздуха, пришедшая в южную половину Европейской России.

Озоновый алгоритм нам подсказывает, откуда пришла эта мощная волна тепла и почему она пришла. Объяснение это касается как Южной России, так и Каспийского региона. Нагрев воздуха под отрицательной аномалией приводит к падению давления здесь, и под озоновую аномалию втягиваются южные антициклоны с аномально теплым воздухом.

В заключение заглянем в центр отрицательной сибирской аномалии, где дефицит ОСО достиг 4 апреля 35% (Рис. 5).

Рис. 5. Аномалии ОСО 4 апреля 2022 г. в Северном полушарии

В южные регионы Сибири заглянет лето 4 апреля 2022 | 11:58 Центр ФОБОС

В середине недели по южной периферии обширного мощного циклона над Уралом будет поступать тёплый воздух из Средней Азии. Тепло охватит южные районы Кемеровской области, Республику Хакасия, южные районы Красноярского края — столбики термометров резко поползут вверх. В среду, 6 апреля, в Рубцовске ожидается +18…+20°, в Горно-Алтайске +25…+27°. В Новокузнецке +17…+19°, в Абакане +21…+23°.

Причина аномального тепла в перечисленных выше сибирских регионах — та же, что и в предыдущих случаях. Втягивание под озоновую аномалию более южных, более сухих, то есть более теплых и тяжелых масс воздуха, с высоким давлением.