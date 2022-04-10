Исламабад, 10 апреля, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Десятки тысяч сторонников бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана и его партии «Техрик-и-Инсаф» вышли на улицы, выражая свою поддержку, сообщает 10 апреля издание Dawn.

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Издание уточняет, что массовые акции проходят не только в Исламабаде, но и во всех крупных городах страны.

«Спасибо всем пакистанцам за эту удивительную поддержку и их эмоциональный протест против поддерживаемой США смены власти, … чтобы сделать руководителями группу сговорчивых мошенников. Пакистанцы как дома, так и за рубежом решительно отвергли это», — прокомментировал эти события Имран Хан на своей странице в Twitter.

При этом он сравнил своих оппонентов с элитой прошлого, поставившей страну под контроль Британской Ост-Индской компании и английского империализма.

Напомним, ранее парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану, который затем заявил о начале борьбы с иностранным заговором.