Ростов-на-Дону, , 23:42 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу и наставник футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин считает, что спортивный принцип в текущем сезоне чемпионата России нарушен абсолютно во всём.

Тренер сборной России Валерий Карпин Fc-rostov.ru

«Он нарушен абсолютно во всём, я могу привести множество доводов. Некоторые страны, чтобы не нарушать спортивный принцип, запретили регистрировать новых игроков. У ряда клубов нашего чемпионата игроки покинули команду, а у ряда других они остались», — сказал он.

Ранее Карпин заявлял о полной отдаче молодых игроков, которые вошли в основной состав «Ростова» в связи с отъездом нескольких игроков. При этом, по его словам, клубы РПЛ в текущем сезоне оказались в неравных условиях.