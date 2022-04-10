Ростов-на-Дону, 10 апреля, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по футболу и наставник футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин считает, что спортивный принцип в текущем сезоне чемпионата России нарушен абсолютно во всём. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в Ростове-на-Дону после победного матча с московским «Локомотивом» (4:1).

Fc-rostov.ru Тренер сборной России Валерий Карпин

«Он нарушен абсолютно во всём, я могу привести множество доводов. Некоторые страны, чтобы не нарушать спортивный принцип, запретили регистрировать новых игроков. У ряда клубов нашего чемпионата игроки покинули команду, а у ряда других они остались», — сказал он.

Ранее Карпин заявлял о полной отдаче молодых игроков, которые вошли в основной состав «Ростова» в связи с отъездом нескольких игроков. При этом, по его словам, клубы РПЛ в текущем сезоне оказались в неравных условиях.