Ростов-на-Дону, 10 апреля, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по футболу и наставник футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин назвал секрет своих подопечных в разгромной победе над «Локомотивом».

Светлана Бекетова Валерий Карпин

"[Главное слагаемое успеха — ] желание бороться, отдаваться игре. Претензии к игроками по самоотдаче и по выполнению плана на игру предъявить нельзя. Перед каждой игрой я говорю игрокам, что нужно больше наносить ударов по воротам», — отметил Карпин.

Вместе с основным составом на поле выходят молодые игроки. Это связано с тем, что команду покинула часть футболистов. По словам Карпина, молодые игроки используют свои шансы на 200%.

ИА REGNUM напоминает, что футболисты «Ростова» на стадионе «Ростов Арена» разгромили московский «Локомотив» в матче 24-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Счёт матча — 4:1 в пользу хозяев поля. Забитыми мячами отметились Кирилл Щетинин, Максим Осипенко, Дмитрий Полоз и Николай Комличенко. Единственный гол в составе гостей ударом с пенальти забил 21-летний французский нападающий Вильсон Изидор.