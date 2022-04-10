Хама, Сирия, 10 апреля, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Сирия сохраняет за собой законное право ответить на ракетные атаки Израиля в подходящий момент. Об этом сообщил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в послании генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Агрессивные нападения Израиля не прекращаются и приобрели систематический характер, что требует решительных и немедленных действий со стороны Совета Безопасности ООН», — заявил Микдад.

Также политик отметил, что «позиция правительства Сирии основывается на неприятии агрессии, подвергающей угрозе мир и безопасность на Ближнем Востоке, и необходимости сохранения в силе соглашения о разъединении сирийских и израильских войск от 1974 года».

Напомним, что 9 апреля 2022 года средства противовоздушной обороны Сирии отразили израильскую ракетную атаку в небе над центральной провинцией Хама.