Вашингтон, 10 апреля, 2022, 23:21 — ИА Регнум. В США прошли подготовку и обучение несколько военнослужащих с Украины. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе Пентагона.

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»С тех пор, как курс их (украинских военных) подготовки завершился в начале марта, США провели для этой группы дополнительную передовую тактическую подготовку и обучение работе с системами вооружений, которые США предоставили Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет также об использовании барражирующих дронов-камикадзе Switchblade.

Как передавало ИА REGNUM, 6 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге заявил, что США уже передали Украине партию дронов-камикадзе.