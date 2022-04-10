Дамаск, 10 апреля, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Дежурные подразделения сирийских ПВО сбили три ракеты, выпущенные истребителями ВВС Израиля по территории Сирии из воздушного пространства Ливана, сообщил 10 апреля на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Idf.il ВВС Израиля

Он уточнил, что Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики использовали советские и российские комплексы С-125 и «Панцирь-С».

Удар нанесли четыре истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана. Они выпустили пять ракет по объектам, расположенным в сирийской провинции Латакия.

«9 апреля с 18:45 до 18:52 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар пятью управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Латакия», — сказал Журавлев.

«В результате израильских авиаударов причинен незначительный материальный ущерб объектам гражданской инфраструктуры. Потерь личного состава ВС РФ и ВС САР нет», — сообщил контр-адмирал.