Москва, , 23:10 — REGNUM Россия планирует продолжать свою линию в отношении климатической повестки и повестки Всемирной продовольственной программы ООН. Соответствующее заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в эфире телеканала «Звезда».

МИД Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы будем продолжать свою линию в том, что касается климатической повестки и продовольственной безопасности, Всемирной продовольственной программы. Она никуда не ушла, она, наоборот, обостряется. Но опять же в этом главная причина — это санкционные подходы в первую очередь. Это наша оценка», — заявил Вершинин.

Также замглавы дополнил: «Сегодня есть попытки — мы их чувствуем — всех под одну гребенку и все свалить в одну кучу. Все пытаются загнать в одно с тем, чтобы предъявить обвинения, упомянуть Украину. В этом плане это чувствуется <…> в вопросах климата, вопросах продовольствия».

Ранее Сергей Вершинин сообщил о том, что Москва может расширить список нежелательных лиц из ЕС и США.

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