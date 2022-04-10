Париж, 10 апреля, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Марин Ле Пен вырвалась на лидирующие позиции в первом туре президентских выборов во Франции, сообщает вечером 10 апреля пресс-служба МВД страны по итогам подсчёта 40% бюллетеней.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Уточняется, что лидер партии «Национальное объединение» на данный момент набирает 28,2% голосов, в то время как действующий президент Эммануэль Макрон имеет 26,15%.

На третьем месте — глава партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 18,66% голосов, на четвертом — лидер партии «Реконкиста» Эрик Земмур.