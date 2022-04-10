Вашингтон, , 22:53 — REGNUM Два человека погибли и ещё не менее 10 были ранены в результате стрельбы, которая произошла в американском штате Айова, сообщает 10 апреля местная полиция на своей странице в соцсетях.

Стрельба Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988.СССР

Стрельбу устроили неизвестные в ночном клубе города Сидар-Рейпидс.

«Полиция Сидар-Рейпидса расследует стрельбу в ночном клубе Taboo…, которая произошла в 1:27 в воскресенье, 10 апреля 2022 года. Установлено, что два человека погибли, еще около 10 получили ранения и получают медицинскую помощь в местных больницах», — указано в сообщении.

Причины и подробности происшествия пока не выяснены.

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