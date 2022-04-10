10 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили акцию протеста в Ереване против деятельности США по размещению в Армении биолабораторий.

Артур Савин, , 23:57 — REGNUM Уличная акция у здания посольства США в Ереване, на которой было высказано требование проверить расположенные в Армении биолаборатории на финансирование деятельности этих объектов со стороны Америки, вызвала бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 11 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Агрессия США Иван Шилов © ИА REGNUM

"Да! Вот эту дрянь однозначно надо выводить отовсюду!» — считает Нормуд Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что Армения находится в опасности, когда предоставляет свою территорию для американских экспериментов.

«Вот так и надо! Нельзя молчать! Все те, кто молчит, теми американцы пользуются, а затем, когда потребность отпадает, выбрасывают в помойное ведро», — написала Валентина К.

Некоторые комментаторы отмечают, что это не просто вопрос биологической угрозы, но и вопрос того, может ли Армения позволить себе стать самостоятельным государством, свободным от американского влияния.

«Пора! Пора из Еревана убирать американские биолаборатории, и не нужно большого американского посольства там. Хватит, поиздевались американцы над бывшей советской республикой. Пора восстанавливать армянам суверенитет», — поделился своим мнением Олег У.

Часть людей полагает, что безумные американские политики могут что угодно устроить в Армении, чтобы тем самым насолить России.

«Это большая опасность для Армении. США могут и преднамеренно сделать, что-то опасное для страны, и непреднамеренно. От страны, которой руководит поехавший дед, можно всякого ожидать», — пишет Максим Т.

Ковёр-самолёт. США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не завидую я тем, кто будет дальше продолжать сотрудничать с США. Нас бог отвёл от сумасшедшего Байдана и его окружения, которые готовы весь мир угробить из-за своих амбиций», — отметила Лейсан Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что американские биолаборатории — это один большой эксперимент, который проводят США над населением бывших республик Советского Союза.

«А зачем же народ Армении разрешил американцам строить эти биолаборатории? Сами же избрали себе на голову проамериканского премьер-министра, который уже лишил страну части территории. Чего добиваетесь своими действиями? Для Америки вы никогда своими не станете. На вас только эксперименты ставить будут», — указывает Елена И.

Защита от биологического оружия Министерство обороны Российской Федерации

Отдельные комментаторы уверены, что армянский народ должен наконец-то сбросить с себя ярмо американского влияния и не допустить, чтобы родина оказалась местом биологической катастрофы.

«Когда и где США были с чистыми, гуманистическими помыслами? У империализма «дяди Сэма» были всегда свои грязные цели: извлечь из всего максимальную выгоду, посеять после себя на данной территории хаос, затем быть сторонним наблюдателем, и, наконец, стать «дирижёром» этого хаоса. Военно-промышленный комплекс США получает свой барыш, а значит, и развитие на паразитизме. По всему миру США «плодили» предателей и бандитов, их подпитывали и укрепляли. Свою грязную задачу на крови людей США, как страна-разбойник, выполняют сполна за всё время своего существования. Разбойник пасует только перед силой. Пора и армянскому народу показать, кто в Армении хозяин», — призывает Rif K.

Напомним, 9 апреля Sputnik Армения опубликовал информацию, согласно которой у здания посольства США в Ереване прошла акция, на которой было высказано требование проверить расположенные в Армении биолаборатории на финансирование деятельности этих объектов со стороны Америки.