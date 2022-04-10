Нью-Йорк, США, , 22:48 — REGNUM Мэр американского города Нью-Йорк Эрик Адамс ушёл на самоизоляцию, сдав положительный тест на коронавирус. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря мэра Фабьена Леви от 10 апреля.

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«Сегодня мэр проснулся с хриплым голосом и в качестве меры предосторожности сдал ПЦР-тест, который оказался положительным. Сейчас у мэра нет других симптомов, он уже на изоляции и отменил публичные мероприятия на неделю», — заявил Леви.

Также пресс-секретарь отметил, что Адамс продолжит работу в удалённом формате.

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