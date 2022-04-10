Анкара, 10 апреля, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Турецкий президент Реджеп Эрдоган предложил канцлеру Австрии Карлу Нехаммерру расширить сотрудничество для осуществления транспортировки каспийского и средиземного газа на территорию ЕС через Турцию. Об этом сообщает канцелярия главы Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Эрдоган заявил, что энергетические ресурсы в Каспийском бассейне и Восточном Средиземноморье могут транспортироваться в Европу через Турцию. Обратив внимание на стратегический характер вопроса, турецкий президент также отметил, что на этом этапе они могут расширить свое сотрудничество с Австрией, важным распределительным центром Европы в области природного газа», — говорится в сообщении.

Напомним, что 11 апреля 2022 года Карл Нехаммер собирается провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Ожидается, что политики обсудят обстановку на Украине из-за российской военной операции.