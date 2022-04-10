Лейпциг, Германия, , 22:20 — REGNUM 10 апреля «Ред Булл Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско разгромил «Хоффенхайм» из Зинсхайма со счетом 3:0. Матч 29-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 проходил в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена».

Игроки «РБ Лейпциг» Dierotenbullen.com

Забитыми мячами отметились Кристофер Нкунку (5' Доминик Шобослаи), Марсель Хальштенберг (20' Конрад Лаймер) и Доминик Шобослаи (44' Кристофер Нкунку).

Желтые карточки получили Павел Кадержабек (71'), Норди Мукиэле (76') и Крис Ричардс (77'). На матче работала бригада арбитров во главе с Бастианом Данкертом.

Статистика матча («Ред Булл Лейпциг"/ «Хоффенхайм»)

Удары 11/4

Удары в створ 4/0

Владение 51%/49%

Угловые 2/1

Нарушения 11/15

Составы команд:

«Ред Булл Лейпциг»: Петер Гулачи, Мохамед Симакан (Лукас Клостерманн, 62'), Вилли Орбан, Йошко Гвардиол, Эмиль Форсберг, Норди Мукиэле, Доминик Шобослаи, Марсель Хальштенберг (Анхелиньо, 63'), Конрад Лаймер (Тайлер Адамс, 46'), Кевин Кампль (Дани Ольмо, 80'), Кристофер Нкунку (Юссуф Поульсен, 62').

«Хоффенхайм»: Оливер Бауманн, Ховард Нордтвейт, Крис Ричардс, Стефан Пош, Павел Кадержабек, Ила Бебу (Роберт Сков, 80'), Ангело Штиллер, Диадье Самассеку, Андрей Крамарич, Жоржиньо Рюттер (Якоб Бруун Ларсен, 70'), Кристоф Баумгартнер (Моанес Дабур, 70').

«Ред Булл Лейпциг», одержав пятнадцатую победу в сезоне и набрав 51 очко, укрепился на четвертой позиции в турнирной таблице Бундеслиги. «Хоффенхайм» с 44-мя очками остался на шестой строчке.