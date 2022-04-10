Минск, , 22:15 — REGNUM Число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 525 и достигло 970 141. Об этом БЕЛТА сообщили 10 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 970 141 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 6874.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 964 722 человека и что всего в стране было проведено 12 964 077 тестов на SARS-CoV-2.

Напомним, сутками ранее в Белоруссии выявили более 900 носителей коронавируса.