Берлин, , 22:05 — REGNUM Германия считает незаконными выборы в Южной Осетии. Об этом журналистам заявила представитель МИД ФРГ 10 апреля.

Южная Осетия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы считаем нелегальными эти «выборы» и их результат, а также все остальные решения де-факто властей в Южной Осетии, которые нарушают территориальную целостность Грузии», — говорится в заявлении.

Ранее делегация ЦИК РФ не обнаружила нарушений на выборах в Южной Осетии. По словам члена ЦИК России Антона Лопатина, «действительно, хоть каких-то нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не выявлено».

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