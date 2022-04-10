Лос-Анджелес, США, 10 апреля, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Американский комик Крис Рок заявил, что не будет комментировать пощёчину, которую он получил от актёра Уилла Смита на церемонии премии «Оскар». Об этом 10 апреля пишет TMZ.

(сс) Andy Witchger Крис Рок

Рок объяснил, что не будет говорить об инциденте, пока ему не «заплатят компенсацию». Как предполагает издание, речь идёт об оплате гонорара от телеканалов или шоу за «эксклюзивный контент».

ИА REGNUM напоминает, что в конце марта 2022 года на церемонии премии «Оскар» Уилл Смит ударил Криса Рока за шутку о причёске его жены. Позже Американская киноакадемия запретила актёру посещать свои мероприятия ближайшие десять лет.