Аккра, 10 апреля 2022, 21:48 — REGNUM Видеоролик с танцующими носильщиками гробов, известный как мем Coffin dance, продали в качестве NFT-токена. Об этом 10 апреля пишет «Канобу».
Как отмечает СМИ, ролик выставили на аукционе, который организовали сами африканские танцоры. Лот продали за 327 единиц криптовалюты Ethereum, что эквивалентно $1 млн.
ИА REGNUM напоминает, что ролик Coffin dance набрал широкую популярность в 2020 году на фоне развивающейся пандемии. Однако первые видео похоронной процессии с участием носильщиков-танцоров появились в интернете ещё в 2015 году.
Читайте ранее в этом сюжете: Юрий Хованский выложил первый пост после выхода из-под ареста