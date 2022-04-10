Аккра, , 21:48 — REGNUM Видеоролик с танцующими носильщиками гробов, известный как мем Coffin dance, продали в качестве NFT-токена. Об этом 10 апреля пишет «Канобу».

Танцующие носильщики гробов из Ганы Скриншот видео Coffin Dance

Как отмечает СМИ, ролик выставили на аукционе, который организовали сами африканские танцоры. Лот продали за 327 единиц криптовалюты Ethereum, что эквивалентно $1 млн.

ИА REGNUM напоминает, что ролик Coffin dance набрал широкую популярность в 2020 году на фоне развивающейся пандемии. Однако первые видео похоронной процессии с участием носильщиков-танцоров появились в интернете ещё в 2015 году.

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