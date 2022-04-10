Анкара, , 21:42 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, сообщает 10 апреля канцелярия турецкого президента.

Реджеп Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечено, что стороны коснулись событий на Украине.

«В ходе переговоров обсуждались шаги по улучшению турецко-австрийских отношений и региональные вопросы, в том числе российско-украинский конфликт», — указано в сообщении.

Подчёркивается, что Эрдоган заявил о том, что Турция делает всё возможное для установления мира между Россией и Украиной.

Напомним, ранее СМИ Австрии сообщили, что канцлер Нехаммер намерен 11 апреля совершить визит в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

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