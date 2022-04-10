Анкара, 10 апреля, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, сообщает 10 апреля канцелярия турецкого президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Отмечено, что стороны коснулись событий на Украине.

«В ходе переговоров обсуждались шаги по улучшению турецко-австрийских отношений и региональные вопросы, в том числе российско-украинский конфликт», — указано в сообщении.

Подчёркивается, что Эрдоган заявил о том, что Турция делает всё возможное для установления мира между Россией и Украиной.

Напомним, ранее СМИ Австрии сообщили, что канцлер Нехаммер намерен 11 апреля совершить визит в Москву для встречи с Владимиром Путиным.