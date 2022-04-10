Цхинвал, , 21:44 — REGNUM В Южной Осетии итоговая явка на президентских выборах составила 82,07 процента. Соответствующие данные 10 апреля предоставила ЦИК Южной Осетии.

Флаг Южной Осетии

Так, в Цхинвале проголосовали 81,46% избирателей, в Цхинвальском районе – 84,55%, в Знаурском районе – 85,23%, в Дзауском районе – 84,37%, в городе Квайса – 80,5%, в Ленингорском районе – 77,67%.

Напомним, что выборы президента стартовали в Южной Осетии 10 апреля 2022 года в 08:00 (совпадает с мск) и завершились в 20:00. Общее количество избирательных участков составило 76.

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