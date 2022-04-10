Ростов-на-Дону, , 21:37 — REGNUM Сегодня, 10 апреля, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» московский «Локомотив» в матче 24-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 потерпел крупное поражение от «Ростова». Основное время встречи завершилось со счетом 4:1.

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Забитыми мячами в составе хозяев отметились Кирилл Щетинин (33' Дмитрий Полоз), Максим Осипенко, Дмитрий Полоз (61' Хорен Байрамян) и Николай Комличенко (70' пенальти). Единственный гол «железнодорожников» на 81-й минуте ударом с пенальти забил 21-летний французский нападающий Вильсон Изидор.

Желтые карточки: Максим Осипенко 30', Вильсон Изидор 30', Дмитрий Живоглядов 67'.

Красные карточки: Наир Тикнизян 36'.

Составы команд:

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Лангович, Мелехин (Поярков, 86'), Глебов, Байрамян, Тугарев (Селява, 60'), Щетинин (Сухомлинов, 90'), Полоз, Комличенко (Соу, 86').

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампаси, Тикнизян, Баринов, Бека Бека (Бабкин, 46'), Жемалетдинов (Герк, 63'), Изидор, Петров (Рыбус, 42'), Кухта (Марадишвили, 46').

По итогам 24-го тура «Локомотив», потерпев поражение, с 37-ю очками опустился на шестое место. «Ростов», набрав 28 очков, обошел «Нижний Новгород» и поднялся на десятую позицию.