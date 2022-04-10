Палм-Бич, США, , 21:36 — REGNUM Бруклин Бекхэм, сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм, и его невеста, актриса Никола Пельтц, пригласили на свою свадьбу герцога и герцогиню Кембриджских. Об этом 10 апреля сообщает Daily Mail.

Принц Уильям и герцогиня Кэтрин Миддлтон Frankie Fouganthin

Как отмечает издание, принц Уильям и Кейт Миддлтон «вежливо отклонили» приглашение. Причина их отказа не раскрывается.

ИА REGNUM напоминает, что в 2011 году состоялась свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Семья Бекхэмов была приглашена на торжество в качестве гостей.

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