Палм-Бич, США, 10 апреля, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Бруклин Бекхэм, сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм, и его невеста, актриса Никола Пельтц, пригласили на свою свадьбу герцога и герцогиню Кембриджских. Об этом 10 апреля сообщает Daily Mail.

Frankie Fouganthin Принц Уильям и герцогиня Кэтрин Миддлтон

Как отмечает издание, принц Уильям и Кейт Миддлтон«вежливо отклонили» приглашение. Причина их отказа не раскрывается.

ИА REGNUM напоминает, что в 2011 году состоялась свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Семья Бекхэмов была приглашена на торжество в качестве гостей.