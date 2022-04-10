Принц Уильям и Кейт Миддлтон отказались прийти на свадьбу сына Бекхэма
Палм-Бич, США, 10 апреля, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Бруклин Бекхэм, сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм, и его невеста, актриса Никола Пельтц, пригласили на свою свадьбу герцога и герцогиню Кембриджских. Об этом 10 апреля сообщает Daily Mail.
Frankie Fouganthin
Принц Уильям и герцогиня Кэтрин Миддлтон
Как отмечает издание, принц Уильям и Кейт Миддлтон«вежливо отклонили» приглашение. Причина их отказа не раскрывается.
ИА REGNUM напоминает, что в 2011 году состоялась свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Семья Бекхэмов была приглашена на торжество в качестве гостей.