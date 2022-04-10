Луганск, 10 апреля, 2022, 21:32 — ИА Регнум. В результате обстрела Новоайдара в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла женщина. Об этом 10 апреля сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«В результате обстрела населенного пункта Новоайдар погибла женщина 1991 года рождения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 10 апреля представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что представители ВСУ обстреляли Новоайдар в ЛНР ракетой «Точка-У».