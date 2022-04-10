Франкфурт-на-Майне, Германия, 10 апреля, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Сегодня, 10 апреля, во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена» футбольный клуб «Айнтрахт» в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 потерпел поражение от «Фрайбурга» со счетом 1:2.

(сс) Dirk Ingo Franke Болельщики «Айнтрахта» на трибунах

Первый мяч на 27-й минуте встречи забил 29-летний итальянский атакующий полузащитник Винченцо Грифо после передачи Роланда Шаллаи. В дебюте второй половины Филип Костич восстановил равновесие в счете. Голевую передачу записали на Йенса Петера Хауге. Через пятнадцать минут Нильс Петерсен вновь вывел гостей вперед — 1:2.

Составы команд:

«Айнтрахт»: Трапп, Н’Дика, Хинтереггер, Тута, Соу (Якич, 31'), Роде (Камада, 76'), Костич, Хауге, Линдстрем, Кнауфф (Хрустич, 76'), Борре (Пасьенса, 63').

«Фрайбург»: Флеккен, Линхарт, Шлоттербек, Кюблер (Шмид, 82'), Гюнтер, Эггештайн, Хеллер (Шлоттербек, 61'), Шаллаи (Петерсен, 61'), Хефлер, Грифо (Хаберер, 88'), Демирович (У Ён, 61').

На данный момент «Фрайбург» с тринадцатью победами и 48-ю набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт», набрав 39 очков после 29-ти туров, располагается на девятой позиции.