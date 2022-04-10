Москва, , 21:27 — REGNUM Украинские нацисты продолжают использовать для укрытия здания учебных заведений, сообщил 10 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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В частности, националисты оборудовали огневые позиции в школах и жилых домах Константиновки, а также в педагогическом колледже в Лисичанске.

«В Лисичанске Луганской Народной Республики в здании педагогического колледжа подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, разместили бронированную технику и зенитные установки», — рассказал Мизинцев.

«В Константиновке Краматорского района Донецкой Народной Республики националисты оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в зданиях школ № 2 и 15, городской больнице и жилых домах, расположенных по улице Емельянова», — добавил он.

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