Палм-Бич, США, 10 апреля, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Пользователи социальных сетей «в ужасе» от свадьбы сына Дэвида и Виктории БекхэмовБруклина Бекхэма и актрисы Николы Пельтц. Об этом 10 апреля пишет Daily Mail.

Bob Bekian Дэвид Бекхэм

Как отмечает издание, новобрачные подверглись критике за то, что потратили $3,5 млн на своё торжество. Пользователи считают, что пара как будто «живёт в другом мире» — по мнению комментаторов, Бекхэм и Пельтц могли бы потратить деньги на помощь беженцам с Украины, а также тем, кто пострадал из-за пандемии коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США прошла свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц. Пара обручилась ещё в 2020 году, однако откладывала свадьбу из-за коронавирусных ограничений.