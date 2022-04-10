Рим, , 21:21 — REGNUM Римская «Рома» в матче 32-го тура итальянской Серии А 2021/22 по футболу одержала минимальную победу над «Салернитаной» со счетом 2:1. Встреча проходила в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Жозе Моуриньо Дмитрий Голубович

Первый мяч на экваторе первой половины забил 33-летний сербский центральный полузащитник Иван Радованович после передачи Франка Рибери. На 81-й минуте вышедший на замену Карлес Перес восстановил равновесие в счете — 1:1. Через четыре минуты Крис Смоллинг впервые вывел «волков» вперед, замкнув передачу Жордана Верету — 2:1.

Составы команд:

«Рома»: Патрисиу, Ибаньес, Смоллинг, Кумбулла (Дзаньоло, 46'), Карсдорп, Кристанте (Верету, 75'), Оливейра (Шомуродов, 68'), Мхитарян, Эль-Шаарави (Залевский, 67'), Абрахам, Афена-Гьян (Перес, 67').

«Салернитана»: Сепе, Радованович, Раньери (Драгушин, 59'), Дьомбер, Жозе, Бохинен (Кастанос, 66'), Кулибали, Оби (Зортеа, 66'), Маццокки (Ярожинский, 75'), Рибери (Верди, 75'), Дюрич.

«Рома» под руководством Жозе Моуриньо, одержав семнадцатую победу и набрав 57 очков, обошла «Лацио» и поднялась на пятую строчку. «Салернитана» с пятнадцатью очками осталась на последнем месте в турнирной таблице Серии А.