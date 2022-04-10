Москва, , 21:38 — REGNUM Возможно расширение Москвой списка нежелательных лиц из ЕС и США. Соответствующее заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин 10 апреля в эфире телеканала «Звезда».

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«Он (список) есть и на американском направлении, и на европейском – в том, что касается ЕС. Мы его периодически перелистываем, если надо – добавим», — сообщил Вершинин.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Евросоюз угрожает России новыми санкциями и усилением своего военного присутствия у российских границ, в то время как РФ не взирая на санкционное давление выполняет все свои обязательства по поставкам газа и не занимается аналогичными мероприятиями.

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