Москва, 10 апреля, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Возможно расширение Москвой списка нежелательных лиц из ЕС и США. Соответствующее заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин 10 апреля в эфире телеканала «Звезда».

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"Он (список) есть и на американском направлении, и на европейском — в том, что касается ЕС. Мы его периодически перелистываем, если надо — добавим», — сообщил Вершинин.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Евросоюз угрожает России новыми санкциями и усилением своего военного присутствия у российских границ, в то время как РФ, невзирая на санкционное давление, выполняет все свои обязательства по поставкам газа и не занимается аналогичными мероприятиями.