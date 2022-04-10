Палм-Бич, США, , 21:16 — REGNUM Бруклин Бекхэм, старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов, женился на актрисе Николе Пельтц. Об этом 10 апреля сообщает ряд западных СМИ.

Дэвид Бекхэм Instagram.com/davidbeckham

Торжественное событие прошло в особняке отца Пельтц в Палм-Бич, штат Флорида (США). На мероприятии помимо звёздных родителей пары присутствовали шеф-повар Гордон Рамзи, актриса Ева Лонгория, теннисистка Серена Уильямс и другие представители шоу-бизнеса.

ИА REGNUM напоминает, что 23-летний Бруклин Бекхэм и 27-летняя Никола Пельтц обручились в июле 2020 года. Они собирались сыграть свадьбу раньше 2022 года, однако церемонию пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

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