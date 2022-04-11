11 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter действия и планы группы климатических активистов, призывающих к отказу от использования нефти и газа.

Джейн Спай, , 01:46 — REGNUM Extinction Rebellion (XR) — группа климатических активистов, которые требуют от правительства объявить климатическое и экологическое чрезвычайные положения с целью свести количество углеродных выбросов к нулю к 2025 году. Представители группы организовывают протесты в Лондоне, садясь на дороги, таким образом блокируя ряд важнейших улиц, в том числе Оксфорд-стрит, Регент-стрит. В пятницу, 8 апреля, протестующие заблокировали доступ к Тауэрскому мосту, главному мосту через Темзу. Группа планирует организовывать подобные протесты с призывами к отказу от использования ископаемого топлива в течение всей следующей недели, до 17 апреля.

Климат Иван Шилов © ИА REGNUM

Часть пользователей считает, что группа выполняет действительно важную работу по борьбе с изменением климата. Они поблагодарили участников протестов за то, что они пытаются достучаться до правительства и спасти планету.

«Extinction Rebellion делают работу супергероев, работу Бэтмана. Я бы вряд ли стала висеть на Тауэрском мосту, но я бы постояла рядом и поддержала их. Героически», — написала @SarahExSugababe.

Бэтмен Цитата из к/ф «Бэтмен: Начало». реж Кристофер Нолан. 2005. США

«Спасибо огромное, ребята, вы замечательные, поддерживаю всё, что вы делаете», — прокомментировал @JustOneMansOpi2.

Некоторые комментаторы считают, что с помощью баннеров добиться изменения климатической политики правительства не получится, а вот изменить отношение населения к ряду проблем можно. В комментариях предложили попробовать решить проблему избыточного потребления.

«XR, вы также можете использовать подобные баннеры и просить людей стать волонтерами, чтобы снизить обычное потребление. Например, не покупать только то, что хочется, а что действительно нужно. Эта простая акция поможет снизить количество выбросов до 60 процентов и решить проблему «перепотребеления», а также изменит экономику и политику», — считает @Ecovolunteer1.

Ряд пользователей считает протесты бесполезными и неэффективными, потому что решения принимаются правительством и политиками, а не безработными, которые выходят на улицы, потому что им нечего делать.

«Мы живем в демократической стране. Изменения происходят через избирательные урны, а не путем шантажирования ради выкупа. Хотите изменений? Создайте политическую партию и баллотируйтесь на выборы», — посоветовал @Angel_In_Amber.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В комментариях отметили, что цели и призывы группы правильные, но методы, которые они используют для достижения своих целей, явно не помогут.

«Посыл правильный, к сожалению, эти постоянные акции протеста лишь отталкивают население, а не сближают. Это непродуктивно. Чтобы получить поддержку, не нужно атаковать население, почему это должно сработать и заставить их измениться?» — спросил @garethdore.

«Это не сработает, потому что участники, которые блокируют доступ, заставляют идти всех против протестующих», — прокомментировала @Chaucer511.

«Факты. Те, кто принимает решения, обожают такого рода акции, потому что они настраивают общественность друг против друга, пока люди у власти продолжают делать то, что хотят. Прямое действие против тех, кто принимает решения, и привлечение общественности — это ключ к изменениям», — считает @gillsdenam.

«Я не думаю, что у Extinction Rebellion есть шанс. Они любят посидеть, я имею в виду, они веганы, а у них не хватает энергии, чтобы долго стоять», — прокомментировал комик Лео Кирс.

Многие пользователи считают, что акции протеста слишком непродуманные, потому что полностью отказаться от нефти и газа невозможно, так как они используются не только как топливо.

«И как же большинство туда приехало? Ах да, на транспорте, который использует ископаемое топливо», — прокомментировал @256baz.

«Что уж говорить об их одежде и знаках, которые были сделаны или привезены с использованием ископаемого топлива. Выглядит так, будто они действительно не продумали всё», — согласился @buckley_green.

«Мне нравится ходить на протесты Extinction Rebellion просто ради того, чтобы посчитать количество латте, айфонов и макбуков», — прокомментировал @richnfamous76.

Extinction Rebellion Julia Hawkins

«Да, все из которых сделаны из технического углерода, остатка, который получается после извлечения всей полезной нефти из сырой нефти. Это абсолютно инертный, но ценный материал, необходимый для изготовления мобильных телефонов, айпадов, телевизоров», — добавил @Dennis32 704 961.

В комментариях надеются на плохую погоду, чтобы протестующие не вышли и не мешали населению добираться на работу.

«Просто надеюсь на то, что будут дожди. Они обычно не выходят в дождь», — прокомментировал @davidb59.

Напомним, британское правительство разрабатывает новый энергетический план. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что вернет ядерную энергетику на родину.

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