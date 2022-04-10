Турин, Италия, 10 апреля, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Сегодня, 10 апреля, в Турине на «Олимпийском стадионе» футбольный клуб «Торино» в матче 32-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22 примет «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Onzemondial.com Рафаэл Леау

Стартовые составы команд:

«Торино»: Этрит Бериша, Глейсон Бремер, Давид Зима, Рикардо Родригес, Томмазо Побега, Саша Лукич, Йосип Брекало, Уилфрид Синго, Мергим Войвода, Самуэле Риччи, Андреа Белотти.

«Милан»: Майк Меньян, Давиде Калабрия, Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Сандро Тонали, Франк Кессье, Алексис Салемакерс, Рафаэл Леау, Браим Диас, Оливье Жиру.

В последний раз «Милан» и «Торино» играли между собой 26 октября 2021 года в матче 10-го тура чемпионата Италии. Тот матч завершился минимальной победой «россонери» со счетом 1:0 благодаря голу Оливье Жиру на 14-й минуте встречи.