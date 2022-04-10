Москва, , 21:13 — REGNUM Украинские морские мины обнаружены в порту Мариуполя, сообщил 10 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Морская мина Navylive.dodlive.mil

В частности, одна из мин была обнаружена в 50 метрах от турецкого судна «Азов Конкорд», стоящего у причала №17 порта Мариуполь.

Мизинцев напомнил, что в портах Украины до сих пор остаются заблокированными 77 судов из 18 иностранных государств. Уйти в море им мешает угроза обстрела и высокая минная опасность.

Кроме того, он сообщил, что Украина отказывается обсуждать вопросы выхода судов на площадке Международной морской организации.

Читайте ранее в этом сюжете: Укронацисты готовят провокации с отравляющими веществами — Минобороны РФ