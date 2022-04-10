10 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 21:50 — REGNUM Решение Службы безопасности Японии исключить украинский националистический батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из справочника по международному терроризму за 2021 год и выразить сожаление неонацистам, что они оказались в этом списке, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 10 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Токио встал на сторону неонацистов — вот что это значит», — указывает Ольга К.

Многие пользователи оказались в полном негодовании из-за того, что сейчас творится в Японии. Граждане предлагают пустить украинских нацистов «порезвиться» в Токио, чтобы японцы могли открыть глаза на то, кому выражает симпатии их правительство.

«Можно их ещё у себя принять. Они достаточно быстро нарушат тихий, привычный уклад японской жизни», — советует Марина Ш.

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Carl Ridderstråle

«И заметьте, наши власти чуть ли не мирный договор хотели с Японией подписывать. Слава Богу, что обошлось. Теперь мы видим, что делают японцы, когда их ничего не сдерживает. Фашистами были, фашистами и остались», — считает Павел И.

Некоторые комментаторы отмечают, что Япония уже давно не самостоятельное государство, оно идёт в фарватере политики США.

«Японцы служат Америке — стране, которая их бомбила атомными бомбами. Чего уж тут удивляться! Их сломили и приручили. Они будут делать всё, что им прикажут», — поделилась своим мнением Любовь Т.

Часть людей полагает, что Япония, которая сотрудничала с нацистами во времена Второй мировой войны, очевидно, нашла себе единомышленников.

«Японцы во времена Второй мировой войны теми же фашистами были, что и немецкие ублюдки. Потому нацики из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для них как родные. Могут с японцами полезным опытом поделиться. К примеру, как использовать мирное население в качестве живого щита. Это находка бандеровцев, между прочим. Ноу-хау!» — подметил Николай Щ.

Ряд пользователей указывает на то, что Япония в своё время творила ещё более кошмарные вещи, чем даже современные украинские неонацисты.

«По сравнению с тем, что японцы творили во Вторую мировую, бандеровцы — дети. Как говориться: «Рыбак рыбака видит издалека», — указывает Надежда В.

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в деревне во время патрулирования под Мариуполем. 2014 год Carl Ridderstråle

«Что тут удивляться? Японцы в своё время были даже хуже этих нациков. Стоит только вспомнить ужасы, которые творил японский отряд 731. Даже жутко вспоминать эти кадры из кинохроники. А как японцы издевались и проводили опыты над китайским народом? Сколько там десятков миллионов человек загеноцидили? Это всё почему-то благополучно забыли. Поэтому не стоит удивляться, что Японию опять потянуло на фашизм», — пишет Лариса М.

Нашлись и те, кто считает необходимым, чтобы азиатский регион каким-либо способом отреагировал на стремительно фашизирующуюся Японию и что-то ей противопоставил, иначе может повториться весь тот ужас, который творился там ранее.

«Всё что я знаю об Азии, так это то, что все страны там исторически друг друга ненавидят. Но все они вместе объединены общей ненавистью к Японии. Лишь за XX век геноцид руками японцев унёс десятки миллионов мирных жителей материка. Это только официальные цифры», — напоминает Артур С.

Напомним, 9 апреля на сайте Службы безопасности Японии была опубликована информация, согласно которой ведомство исключило украинский националистический батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из справочника по международному терроризму за 2021 год и выразило сожаление, что неонацисты оказались в этом списке.