Манчестер, Великобритания, , 21:05 — REGNUM 25-летний фланговый нападающий «Манчестер Сити» и сборной Бразилии по футболу Габриэль Жезус с оценкой 7.98 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком прошедшего матча 32-го тура АПЛ «Ман Сити» — «Ливерпуль» (2:2).

Габриэл Жезус Football.ua

Габриэль Жезус в матче против команды Юргена Клоппа отметился одним забитым мячом, одной успешной обводкой, двумя выигранными верховыми единоборствами и одним удачным отбором. Точность передач бразильца составила 75%.

В текущем сезоне Габриэль Жезус принял участие в 22-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 на счету бразильца три гола и один ассист в шести матчах.